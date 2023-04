अडानी की संपत्ति में जोरदार तेजी, अचानक 4 पायदान की छलांग लगाई अमीरों की लिस्ट में!

नई दिल्ली। इस साल सबसे बड़ा घाटा झेलने वाले भारतीय अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इसका असर उनकी नेटवर्थ पर भी पड़ रहा है और अमीरों की लिस्ट में उनका कद बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से वे Billionaires List में 25वें पायदान पर थे, जो अब उछलकर चार पायदान ऊपर आ गए हैं। बीते 24 घंटे में उनकी संपत्ति में 1.73 अरब डॉलर (14,142 करोड़ रुपये से ज्यादा) का इजाफा हुआ है। अडानी ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी की भी नेटवर्थ (Mukesh Ambani Net Worth) में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

अमीरों की लिस्ट में 21वें नंबर पर अडानी

Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ (Gautam Adani Net Worth) बढ़कर 59.7 अरब डॉलर हो गई है। उनकी संपत्ति में 14,142 करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इस तेजी के साथ वे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। शेयर बाजार (Share Market) में लिस्टेड अडानी की 10 कंपनियों में से पांच में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भी बढ़त देखने को मिली। तेजी वाले शेयरों में Adani Enterprises Ltd, Adani Power Ltd, Adani Wilmar Ltd, ACC Ltd और Ambuja Cements Ltd शामिल हैं।

2023 में अडानी को लगा है बड़ा झटका

साल 2022 में जहां दुनिया के तमाम अमीरों में से सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में गौतम अडानी अव्वल रहे थे। वहीं साल 2023 में सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाले अरबपति अडानी बने हैं। इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में 60 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। संपत्ति में इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट का हाथ है, जो बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी। अडानी ग्रुप पर कर्ज और शेयरों में हेर-फेर के आरोपों वाली इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले गौतम अडानी Top-10 Billionaires List में चौथे पायदान पर काबिज थे और रिपोर्ट जारी होने के बाद उनके शेयरों के धराशायी होने के कारण वे महीनेभर में ही खिसककर 37वें पायदान पर पहुंच गए थे। हालांकि, अब वे फिर से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं।

मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी बढ़ी

अमीरों की लिस्ट में सिर्फ गौतम अडानी का ही नहीं, बल्कि देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) का दबदबा भी बढ़ रहा है। अंबानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटों में 620 मिलियन डॉलर या 5070 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है और उनकी संपत्ति बढ़कर 82.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इस साल पैसे गंवाने की बात करें तो साल 2023 की शुरुआत के बाद से अब तक मुकेश अंबानी को 4.82 अरब डॉलर या 39,413 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा झेलना पड़ा है।

अंबानी देश के 12वें सबसे अमीर

एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में हुए इस इजाफे के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। बता दें लंबे समय तक अंबानी टॉप-10 लिस्ट में शामिल रहे हैं। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.98 लाख करोड़ रुपये है।

इतना है दोनों अरबपतियों की संपत्ति में अंतर

सितंबर 2022 में गौतम अडानी 150 अरब डॉलर के आस-पास नेटवर्थ के साथ दुनिया के नंबर दो अमीर की कुर्सी तक पहुंच गए थे और साल 2023 की शुरुआत में उनकी संपत्ति करीब 120 अरब डॉलर थी। जबकि संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी उनसे कहीं पीछे थे। वहीं अब देखें तो मुकेश अंबानी की संपत्ति अडानी की नेटवर्थ के काफी आगे निकल चुकी है। दोनों अरबपतियों की नेटवर्थ में फासला 22.6 अरब डॉलर का हो गया है।

