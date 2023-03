Adani Group की तूफानी वापसी, रॉकेट की रफ्तार से भागे शेयर, 5 में लगा अपर सर्किट

नई दिल्ली। लंबे समय से बुरे दौर से गुजर रहे गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए शेयर बाजार से लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर आई है। दरअसल, मंगलवार की तरह सप्ताह की तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी Adani Stocks में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर हैं और इनमें से पांच में अपर सर्किट लगा है। Adani Enterprises के शेयरों में आज भी 12 फीसदी तक की तेजी आई है।

अडानी एंटरप्राइजेज 12% उछला

अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) आने के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए बुधवार का दिन भी मंगलवार की तरह ही मंगलमय साबित हो रहा है। शेयर बाजार की शुरुआत के साथ ही गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे। दोपहर 12.40 बजे तक Adani Enterprises Ltd का स्टॉक 11.73% की उछाल के साथ 1,523.80 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।

Port से लेकर Acc तक तेजी

अडानी ग्रुप के अन्य शेयरों की बात करें तो Adani Ports के शेयर 1.42% या 8.40 रुपये प्रति शेयर की उछाल के साथ 600.85 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। Adani Total Gas Ltd के स्टॉक्स 3.37% या 22.85 रुपये चढ़कर 701.40 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। Ambuja Cements Ltd के शेयर 2.02% की तेजी लेकर 349.00 रुपये और ACC Ltd के शेयर 1 फीसदी की उछाल के साथ 1,749.05 रुपये के स्तर पर थे।

इन शेयरों में लगा अपर सर्किट

बुधवार को कारोबार के दौरान अडानी की पांच कंपनियों के शेयरों में अपर सर्किट लगा। इनमें शामिल Adani Power Ltd 4.99% चढ़कर 153.60 रुपये पर पहुंच गया। Adani Wilmar Ltd भी 4.99% की उछाल के साथ 379.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। Adani Green Energy Ltd के शेयरों में भी अपर सर्किट लगा और ये 5% की बढ़त लेते हुए 509.55 के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। इस लिस्ट में Adani Transmission Ltd के स्टॉक्स भी शामिल हैं और ये 4.99% की तेजी के साथ 675.00 रुपये, जबकि New Delhi Television Ltd (NDTV) के शेयर 5% उछलकर 199.65 रुपये पर पहुंच गए थे।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बुरा असर

बीते 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट का बेहद बुरा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा है। रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान पर काबिज थे, लेकिन देखते ही देखते वे 34वें नंबर पर पहुंच गए थे। लेकिन बीते दो दिनों में शेयरों में आई तूफानी तेजी के चलते उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है और ये करीब 40 अरब डॉलर हो गई है।

