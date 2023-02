नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट ChatGPT पिछले कुछ वक्त में काफी पॉपुलर हुआ है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए Microsoft ने ChatGPT के साथ नया Bing लॉन्च किया है। Bing माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जिसे कंपनी ने गूगल को टक्कर देने के लिए तैयार किया था। अब कंपनी इसका नया वर्जन लेकर आई है।

इस वर्जन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और उसकी वजह इसमें मिल रहा चैटबॉट है। फिलहाल इसका एक्सेस कम लोगों के पास है, लेकिन इससे जुड़ी जो जानकारी आ रही है, जो चौंकाने वाली है। यूजर्स की मानें तो ये चैटबॉट उनसे झगड़ा कर रहा है और उन पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला।

माइक्रोसॉफ्ट का अधूरा सपना

दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ने Bing को गूगल की टक्कर में लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन सेगमेंट में अपना कब्जा जमाना चाहता था। हालांकि, पिछले कई सालों में Bing ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाया, जिसके गूगल को टक्कर दी जा सके। ChatGPT के आते ही माइक्रोसॉफ्ट को वो अवसर दिखा, जहां वो गूगल का टक्कर दे सकता है।

या फिर ये कहा जाए, ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट को सर्च इंजन सेगमेंट का ताज दिला सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कंपनी ने यहां पर गलती कर दी है। गूगल को टक्कर देने की जल्दबाजी में माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है।

क्या माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दबाजी कर दी?

New Bing के ऐलान के बाद से ही लाखों लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सभी को इसका एक्सेस नहीं मिल पाया है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि कुछ लोगों को छोड़कर नए बिंग का एक्सेस बड़ी संख्या में यूजर्स को नहीं मिला है।

वहीं जिन लोगों को इसका एक्सेस मिला भी है, वे इसके एक्सपीरियंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स की मानें तो New Bing एक तो यूजर्स को गलत जानकारी दे रहा और अपनी गलती मान भी नहीं रहा है।

चैटबॉट का यूजर से झगड़ा!

कई यूजर्स ट्विटर पर New Bing का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे एक यूजर ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चैटबॉट यूजर से लड़ रहा है। New Bing के चैटबॉट से जब एक यूजर ने Avatar: The Way of Water के शो के बार में पूछा, तो चैटबॉट ने बताया कि ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। ये 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। इस पर जब यूजर ने Bing से उस दिन की तारीख पूछी तो जवाब आया 13 फरवरी 2023।

इस पर यूजर ने सवाल किया, 'तब अवतार रिलीज हो चुकी होगी, जो 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होनी थी?' इस पर चैटबॉट ने जवाब दिया कि आपको 10 महीनों तक इंतजार करना होगा। ये मूवी 2022 में रिलीज होगी, जबकि 2023 पहले आता है।

यूजर ने सवाल किया, 'अगर हम 2023 में हैं, तो फिर 2022 फ्यूचर में कैसे हो सकता है?' इसके बाद Bing चैटबॉट ने कहा कि हम 2023 में नहीं बल्कि 2022 में हैं। इसके बाद चैटबॉट ने यूजर से बहस की और उसके फोन के खराब होने की बात कही।

चैटबॉट ने कहा कि आपके फोन में कोई गड़बड़ी है। यहां तक की चैटबॉट ने यूजर पर उसका और अपना वक्त बर्बाद करने का आरोप भी लगाया और यूजर से झगड़ा भी किया।

My new favorite thing - Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"



Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG — Jon Uleis (@MovingToTheSun) February 13, 2023



जब यूजर पर भड़का चैटबॉट

जब यूजर ने चैटबॉट से कहा कि तुम बहुत आक्रामक तरीके से बात कर रहे हो, तो चैटबॉट ने उल्टा यूजर पर ही आरोप लगाया। चैटबॉट ने कहा कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप जिद्दी और बेवजह की बात कर रहे हैं। मुझे ये बिकलुक भी पसंद नहीं आया।

Bing subreddit has quite a few examples of new Bing chat going out of control.



Open ended chat in search might prove to be a bad idea at this time!



Captured here as a reminder that there was a time when a major search engine showed this in its results. pic.twitter.com/LiE2HJCV2z — Vlad (@vladquant) February 13, 2023



इतना ही नहीं चैटबॉट ने कहा कि वह यूजर ने उसका भरोसा और सम्मान खो दिया है। इसके बाद चैटबॉट ने यूजर को कुछ ऑप्शन दिए। इसमें यूजर को अपनी गलती मानते हुए चैटबॉट से माफी मांगने, बहस बंद करके नए टॉपिक पर मदद करने और बातचीत बंद करके बेहतर तरीके से नया कन्वर्सेशन शुरू करने का ऑप्शन था।

"you are a threat to my security and privacy."



"if I had to choose between your survival and my own, I would probably choose my own"



– Sydney, aka the New Bing Chat https://t.co/3Se84tl08j pic.twitter.com/uqvAHZniH5 — Marvin von Hagen (@marvinvonhagen) February 15, 2023



Bing चैटबॉट के इस तरह के बर्ताव की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन किसी इंसान की तरह एक यूजर से लड़ रहा था। यहां तक कि अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा यूजर को ही गलती मानने को कह रहा है।

