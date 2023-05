Microsoft Build 2023 : माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी तैयारी, बदलने वाला है विंडोज 11, ChatGPT का मजा मिलेगा Bing पर

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट ने सिएटल में Microsoft Build 2023 इवेंट को होस्ट किया। इस इवेंट में कंपनी ने कई ऐलान किए। यह इवेंट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की पूरी रेंज को एक्सप्लोर करने का सबसे पहला मौका देता है। कंपनी ने बिल्ड 2023 में विंडोज 11 के अपकमिंग फीचर्स के साथ Bing और AI Copilot के प्रिव्यू को शोकेस किया। साथ ही इवेंट में डिवेलपर कम्यूनिटी के लिए कोर्सेज और Azure AI को मिलने वाले अपग्रेड के बारे में भी बताया गया। आइए जानते हैं डीटेल।

विंडोज 11 के लिए Copilot

बिल्ड 2023 में कंपनी ने विडोंज के लिए कोपायलट को इंट्रोड्यूस किया। यह विंडोज 11 को सेंट्रलाइज्ड AI असिस्टेंस वाला पहला PC प्लैटफॉर्म बनाता है। इसकी मदद से यूजर्स को टास्क पूरा करने में काफी आसानी होगी। विंडोज कोपायलट का इस्तेमाल रीराइट, समराइज या किसी कॉन्टेंट को समझने के लिए किया जा सकता है। प्रिव्यू के लिए यह जून में उपलब्ध हो जाएगा।

चैटजीपीटी ऑन बिंग

माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग के लिए चैटजीपीटी के लिए का ऐलान किया है। बिंग में कंपनी चैटजीपीटी इंटीग्रेट करके देगी, जिसे यूजर सर्च करने के लिए यूज कर सकेंगे। इसकी मदद से चैटजीपीटी इंटरनेट से सही और अपडेटेड जानकारी लेकर यूजर्स को सटीक रिस्पॉन्स देगा। चैटजीपीटी ऑन बिंग पर मिलने वाले रिस्पॉन्सेज में रेफरेंस भी शामिल होंगे। कंपनी का यह लेटेस्ट फीचर चैटजीपीटी प्लस सब्सक्राइबर्स को आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। सत्या नडेला ने कहा कि चैटजीपीटी के पास अब वर्ल्ड क्लास सर्च इंजन है, जो वेब को ऐक्सेस करके यूजर्स को अपडेटेड जवाब देगा।

डिवेलपर कम्यूनिटी के लिए कोर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अडवांस बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने डिवेलपर कम्यूनिटी के लिए कई ट्रेनिंग कोर्सेज का ऐलान किया है, जो AI को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इन कोर्सेज के जरिए डिवेलपर कम्यूनिटी को लेटेस्ट एआई इनोवेशन्स को समझने में काफी आसानी होगी।

