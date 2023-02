इंडियन मार्केट सजेगा इलेक्ट्रिक कारों से, 10 फरवरी को आ रही महिंद्रा की पूरी रेंज

नई दिल्ली। Mahindra Born Electric SUV: अगर आप हाल के दिन में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले हैं, लेकिन मार्केट में मौजूद मॉडल्स में से कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ दिन रुक जाइए। 10 फरवरी, 2023 को वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी रेंज को पेश करने वाली है। बोर्न इलेक्ट्रिक (Born Electric) के नाम से आने वाले इस रेंज को हैदराबाद में में शोकेस किया जाएगा और कंपनी ने इसका आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है।

जारी हुआ टीजर

महिंद्रा ने अपने ईवी फैशन फेस्टिवल में शोकेस होने वाले मॉडलों के लिए सोशल मीडिया में एक टीजर जारी किया है। टीजर वीडियो के मुताबिक, महिंद्रा 10 फरवरी, 2023 को हैदराबाद में आयोजित होने वाले महिंद्रा EV फैशन फेस्टिवल (Mahindra EV Fashion Festival) में बॉर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट EVS को शोकेस करेगी।

The future begins now. Stay tuned for the grand homecoming of our born electric SUVs at the Mahindra EV Fashion Festival in Hyderabad on 10th February 2023. #BE #Mahindra #BornElectricVision pic.twitter.com/r49zXGdOKy