'यहां सो नहीं पाउंगा, रातभर छत में दरार ढूंढूंगा', अनोखे होटल का वीडियो शेयर किया आनंद महिंद्रा ने

नई दिल्ली। दुनिया में कई ऐसा होटल और रिसॉर्ट हैं जो लोगों को अनोखा अनुभव देने के लिए जाने जाते हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक अनोखे होटल रूम का वीडियो शेयर किया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। दरअसल ये वीडियो एक भव्य अंडरवाटर होटल का है।

सी लेवल से 16 फीट नीचे होटल

मालदीव में स्थित इस अंडरवॉटर होटल को द मुराका कहा जाता है। सी लेवल से 16 फीट नीचे स्थित, मुराका समुद्री जीवन के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य के साथ, समुद्र की सतह के नीचे रहने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

'मैं तो यहां सो नहीं पाऊंगा'

हालाँकि, इसके आकर्षण के बावजूद, महिंद्रा ने कहा मैं तो यहां रात बिताने की हिम्मत न करूं। उन्होंने मज़ाकिया ढंग से कहा कि वह ऐसी जगह पर संभवतः रात भर जागते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कहीं कांच में दरार तो नहीं आ गई।

The Muraka was the Maldives’ and the world's, very first underwater hotel suite. I was sent this post with a suggestion that a stay here would ensure the most relaxed weekend rest. To be honest, I don’t think I would get a wink of sleep…I would stay awake looking for cracks in… pic.twitter.com/CkqUPNlPJs