Hero का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है जबरदस्त अंदाज में, कंपनी ने जारी किया टीज़र

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेग्मेंट बहुत जल्द ही एक और नए प्लेयर की एंट्री होने जा रही है। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric) ने अपनी आने वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक टीज़र वीडियो जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आगामी 15 मार्च को बिक्री के लिए लॉन्च करेगी। कंपनी ने इस स्कूटर के टीजर वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, 12 सेकेंड के इस टीजर वीडियो में आने वाले इस स्कूटर की हल्की सी झलक देखने को मिली है।

इस टीजर वीडियो के साथ कंपनी ने पोस्ट में लिखा है कि, "इंटिलिजेंट और सस्टेनेबल मोबिलिटी का नया युग शुरू होने जा है! क्या आप हीरो इलेक्ट्रिक की नई इलेक्ट्रिक राइड का अनुभव लेने के लिए तैयार हैं?" हालांकि ये पोस्ट अंग्रेजी में किया गया है और यहां पर हमने इसका हिंदी अनुवाद लिखा है। इस पोस्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि, कंपनी की आने वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्ट तकनीक और फीचर्स के साथ ही बेहतर ड्राइविंग रेंज भी मिलेगा।

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि, कंपनी संभवत: मौजूद Optima का ही नया अपडेटेड मॉडल पेश कर सकती है, इसके अलावा ये कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हो सकता है। टीज़र वीडियो के अनुसार, इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट काउल पर एक एलईडी हेडलैंप होगा और इसके बीच में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। अन्य विशेषताएं जिनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होने की उम्मीद है, वे हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक, सुडौल सीटें, मोटी ग्रैब रेल और एक ब्लू पेंट थीम इत्यादि हैं।

A new era of intelligent and sustainable mobility is all set to dawn! Are you ready to experience the newest electrifying ride from Hero Electric? Watch this space to know more 🛵⚡#TheSmartMove pic.twitter.com/0nH6eSvFkO