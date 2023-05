गैस कनेक्शन दिलाने से लेकर SUV गिफ्ट करने तक, एक नहीं कई बार जीता आनंद महिंद्रा ने लोगों का दिल

नई दिल्ली। Anand Mahindra Viral Tweet: आनंद महिंद्रा बिजनेस की दुनिया के टाइकून और 'महिंद्रा एंड महिंद्रा' ग्रुप के चैयरमैन हैं। उनके ट्वीट्स को सोशल मीडिया पर छाने में समय नहीं लगता! जी हां, भले ही महिंद्रा एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन पब्लिक को उनके ट्वीट्स ज्यादा रास आते हैं। क्योंकि भैया, वह ट्विटर पर व्यापार से ज्यादा जिंदगी से जुड़े अद्भुत और दिल जीतने वाले लम्हों को साझा करते हैं! अब चाहे देसी जुगाड़ के वीडियो हों या फिर प्रेरित करने वाली कहानियां, आनंद महिंद्रा हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं! आज भारत के टॉप उद्योगपतियों में शुमार आनंद महिंद्रा 68 साल के हो गए। दुनिया के कोन-कोने से आनंद महिंद्रा जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस पर उद्योगपति ने ट्विटर पर लिखा- धन्यवाद! आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। आपके स्नेह और समर्थन के लिए हमें बहुत खुशी हुई। आपके शुभचिंतक होने पर हमें गर्व है। महिंद्रा के बर्थडे पर हम उनके कुछ स्पेशल ट्वीट लेकर आए हैं जिन्हें देखकर पब्लिक बोलती है- सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे।

ये हैं भारत स्वच्छ बनाने वाले असली हीरो!



This lady is fruit seller & she sells fruits wrapped in leaves at Ankola Bus stand,Karnataka. Some people after finish eating they throw the leaves from bus window. But this lady goes there picks up the leaves and puts it in dustbin. Its not her work but she's doing it. 🙂🙏👍 pic.twitter.com/TaqQUGZuxP — Adarsh Hegde (@adarshahgd) April 10, 2023



यह वीडियो साझा करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा था- ये हैं भारत को स्वच्छ बनाने वाले असली हीरो, जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा- मैं चाहता हूं कि उसे यह पता चले कि उसके प्रयास सराहनीय हैं। वह बेकार नहीं जा रहे। अपने सुझाव दीजिए यह कैसे किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से पूछा - क्या आप किसी को खोज सकते हैं जो उस इलाके में रहता हो और उससे संपर्क करवा सके। दरअसल, वीडियो में नजर आ रही महिला कर्नाटक के अनकोला बस स्टैंड पर फल बेचती है। वह ग्राहकों को पत्तों में फल लपेटकर देती है। कुछ लोग फल खाने के बाद पत्तों को बस की खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। यह महिला एक-एक कर उन पत्तों को उठाती है और कचरे के डिब्बे में डाल देती है।

महिला का जुगाड़ देख आनंद महिंद्रा हुए इम्प्रेस



Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX — anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2023



यह वीडियो आनंद महिंद्रा ने 29 मार्च को ट्विटर पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था - जहां चाह, वहां राह...। हैंड-मेड एंड फैन-मेड आईसक्रीम। केवल भारत में। इस ढाई मिनट के वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक महिला सबसे पहले आइसक्रीम के मिश्रण को बड़े से पतीले में पकाने के बाद उसे एक डोल्ची में निकालती है। इसे स्टूल पर रखे स्टील कंटेनर के बीच रख देती है और उसके चारों ओर बर्फ डाल देती है। इसके बाद सीलिंग फैन से बंधी रस्सी को डोल्ची के हैंडल से बांधकर पंखा चालू कर देती है। फिर क्या... पंखे की रफ्तार के हिसाब से डोलू बर्फ के बीच कंटेनर में घूमने लगता है। इससे धीरे-धीरे आइसक्रीम का मिश्रण जमने लगता है। कुछ देर बाद महिला एक कटोरी में डोल्ची से आइसक्रीम निकालकर परोसती है।

जब बंदे ने ट्विटर पर मांगी आनंद महिंद्रा से नौकरी



This is why I’m convinced India will be a leader in EVs. I believe America gained dominance in autos because of people’s passion for cars & technology & their innovation through garage ‘tinkering.’ May Gowtham & his ‘tribe’ flourish. @Velu_Mahindra please do reach out to him. https://t.co/xkFg3SX509 — anand mahindra (@anandmahindra) August 20, 2022



एक बंदे ने आनंद महिंद्रा से ट्विटर पर नौकरी मांगी थी, जिसके जवाब में बिजनेसमैन लिखा था- इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत 'इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट' (Evs) में लीडर होगा। मेरा मानना है कि कारों और टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों के जुनून, गैरेज 'टिंकरिंग' के माध्यम और इनोवेशन के चलते अमेरिका ने ऑटो में दबदबा बनाया है। गौतम और उनकी 'ट्राइब' आगे बढ़ सकती हैं। @Velu_Mahindra कृपया उनसे संपर्क करें। फिर शख्स ने ट्वीट पर रिप्लाई करने के लिए महिंद्रा का आभार व्यक्त किया।

जब जुगाड़ से जीप बनाने वाले को दी SUV



Delighted that he accepted the offer to exchange his vehicle for a new Bolero. Yesterday his family received the Bolero & we proudly took charge of his creation. It will be part of our collection of cars of all types at our Research Valley & should inspire us to be resourceful. https://t.co/AswU4za6HT pic.twitter.com/xGtfDtl1K0 — anand mahindra (@anandmahindra) January 25, 2022



आनंद महिंद्रा ने जुगाड़ से जीप बनाने वाले दत्तात्रेय की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा था- बेहद खुशी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के बदले नई बोलेरो लेने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। कल उनके परिवार को नई बोलेरो मिली और बडे़ गर्व के साथ हमने उनकी क्रिएशन (गाड़ी) को संभाल लिया है। उनकी ये गाड़ी हमारी महिंद्रा रिसर्च वैली (Mahindra Research Valley) में सभी तरह की कारों के संग्रह हा हिस्सा होगी और हमें संसाधन संपन्न होने की प्रेरणा देगी।

इडली वाली दादी को दिलाया था गैस कनेक्शन



This is superb. Thank you Bharat Gas Coimbatore for giving this gift of health to Kamalathal.

As I have already stated, I am happy to support her continuing costs of using LPG...And thank you @dpradhanbjp for your concern and thoughtfulness https://t.co/tpHEDxA0R3 — anand mahindra (@anandmahindra) September 11, 2019



आनंद महिंद्रा अपने एक ट्वीट में तमिलनाडु के कोयंबटूर में 1 रुपये में सांभर और मसालेदार चटनी के साथ इडली बेचने वाली दादी के बिजनेस में ‘निवेश’ करने और उन्हें एलपीजी गैस चूल्हा देने की इच्छा जाहिर की थी। कोयंबटूर की 80 वर्षीय कमलाथल लकड़ी के चूल्हे पर इडली बनाती हैं, जिसे देखते हुए आनंद महिंद्रा ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें गैस कनेक्शन दिलाने की बात कही थी। उनके ट्वीट के बाद ‘भारत गैस कोयंबटूर’ ने दादी को गैस कनेक्शन दे दिया था। इसको लेकर लोगों ने महिंद्रा की खूब तारीफ की थी।

