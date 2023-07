ट्विटर का लोगो बदला एलन मस्क ने, इंडियन रेलवे ने पूछा सवाल-आपको X Factor का मतलब नहीं पता है?

नई दिल्ली। एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदलकर नीली चिड़िया की जगह एक्स कर दिया है। इसपर, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है, “भारतीयरेलवे का 'एक्स' फैक्टर। क्या आप जानते हैं कि कोच पर बने X चिन्ह का क्या मतलब होता है?” व्यापक रूप से ट्विटर की रीब्रांडिंग के एक हिस्से के रूप में, ट्विटर द्वारा प्रतिष्ठित नीली चिड़िया की जगह अपना नया लोगो 'X' जारी करने के एक दिन बाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को भारतीय रेलवे की एक ट्रेन की तस्वीर ट्वीट की, जिस पर एक बड़ा पीला 'X' लिखा हुआ है।

तस्वीर को ट्वीट करते हुए, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा, “#भारतीयरेलवे का 'एक्स' फैक्टर। क्या आप जानते हैं कि कोच पर बने X चिन्ह का क्या मतलब होता है?”

The 'X' factor of #IndianRailways Do you know what the X sign on the coach means? #TwitterX #TheX pic.twitter.com/wjJ0o2W4Z0



बता दें कि प्रत्येक ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर हमेशा एक 'X' अंकित होता है, जिससे पता चलता है कि ट्रेन पूरा स्टेशन पार कर चुकी है। इस तरह रेलवे अधिकारियों को पता चल जाता है कि कोई भी कोच छूटा नहीं है। पोस्ट को 1,000 से अधिक लाइक मिले और लगभग 100 बार रीट्वीट किया गया।

Did you Know?



The letter ‘X’ on the last coach of the train denotes that the train has passed without any coaches being left behind. pic.twitter.com/oVwUqrVfhE