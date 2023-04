एपल के सीईओ Tim Cook भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों से मिले, कोर्ट पर भी आजमाए हाथ

नई दिल्ली। एपल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ खास मुलाकात की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर प्लेयर्स संग ली गई तस्वीरों को भी शेयर किया और एक खास मैसेज भी लिखा। कुक के साथ फोटो में साइना नेहवाल, श्रीकांत किदांबी और मशहूर बैडमिंटन कोच गोपीचंद भी नजर आ रहे हैं।

स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों से मिले टिम कुक

कुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "कोच गोपीचंद, बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल, श्रीकांत किदांबी, चिराग शेट्टी और पारुपल्ली कश्यप के साथ मुलाकात शानदार रही, इन खिलाड़ियों ने भारत को बैडमिंटन के खेल में मैप पर लाने में अहम योगदान दिया है। हमने स्मैश किया और उनसे बातचीत करते हुए यह जानने की कोशिश की कैसे एपल की घड़ी उनको ट्रेनिंग करने में मदद करती है।"

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

Great meeting Coach Gopichand and badminton champions Saina Nehwal, Srikanth Kidambi, Chirag Shetty, and Parupalli Kashyap, who have played a part in putting badminton on the map for India. We served, smashed, and talked about how Apple Watch helps them train! 🏸⌚️ pic.twitter.com/C9dghWK6XO