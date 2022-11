Relaunch हो रही है Yamaha RX100 बेहतरीन लुक के साथ मिलेंगे तगड़े फीचर्स, Auto Sector में मचाएगी तहलका

नई दिल्ली। Yamaha RX 100 New Upcoming Look: Yamaha RX 100 का Upcoming डैशिंग look हुआ वायरल, Royal Enfield का करेगी मार्केट डाउन, देखे फीचर्स और लांच डेट, यामाहा आरएक्स 100 शानदार प्रदर्शन के साथ आता है, सबसे अच्छी बाइक यामाहा आरएक्स100 भारतीय उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षण बन जाती है जैसे कोई और नहीं। हाल ही में, मोटरसाइकिल वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यामाहा इंडिया के अध्यक्ष ईशिन चिहाना ने विकास सुनिश्चित किया है।

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

Yamaha RX 100 New Upcoming Look Dimension

जानिए इस नए लुक वाली Yamaha RX 100 की डाइमेंशन्स के बारे (Know about the dimensions of this new look Yamaha RX 100)

Width 740 mm Length 1965 mm Height 1040 mm Fuel Capacity 10 L Saddle Height 765 mm Ground Clearance 136 mm Wheelbase 1245 mm

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

Yamaha RX 100 New Upcoming Look Price

देखे इस नए लुक वाली Yamaha RX 100 की कीमत क्या हो सकती है (See what the price of this new look Yamaha RX 100 can be)

यामाहा आरएक्स 100 एक स्ट्रीट बाइक है जिसके भारत में जनवरी 2025 में रुपये की अनुमानित कीमत रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। 1,40,000 – रुपये। भारत में 1,50,000। इसमें यामाहा एमटी-07 और यामाहा आर7 समेत अन्य शामिल हैं। आप वास्तव में यहां दो बाइक शुरू किए जाने के बारे में अन्य विवरण पढ़ सकते हैं। यामाहा RX100 अभी भी एक प्रस्तुति-लिपटे 100cc बाइक के रूप में चमक सकता है (यदि और केवल अगर यामाहा रन-ऑफ-द-मिल ट्रैवलर मोटरसाइकिलों के समुद्र में सख्त निर्वहन मानदंडों के साथ इंजन में विभिन्न घोड़ों के रूप में रटना नियंत्रित करता है।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

Yamaha RX 100 New Upcoming Look Engine And Mileage

एक प्रकाशन को बताते हुए, चिहाना ने RX100 ब्रांड को वापस लाने की फर्म की अपेक्षा को साझा किया। हालांकि, उन्होंने बीएस6-अनुपालन इंजन बनाने में गलती की ओर भी इशारा किया, और खुलासा किया कि जहां एक आगामी मॉडल को नाम टैग प्रदान किया जाएगा, वहीं असली बाइक को आधुनिक स्वाद के साथ फिर से जन्म देना प्रेरणादायक होगा।

Mileage – Displacement 98 cc Engine Type Air-Cooled, Single-Cylinder, Gasoline 7 Port Torque Induction No. of Cylinders 1 Max Power 11 PS @ 7500 rpm Max Torque 10.39 Nm @ 6500 rpm Front Brake Drum Rear Brake Drum Fuel Capacity 10 L Body Type Commuter Bikes

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

Yamaha RX 100 New Upcoming Look New Features

Yamaha RX 100 की इस अपकमिंग बाइक में कई सारे नए फीचर्स भी ऐड किये गए है (Many new features have also been added to this upcoming bike of Yamaha RX 100)

Yamaha RX-100 को खरीदने से पहले आपको Yamaha RX-100 के सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। Yamaha RX100 को देखें। यह हल्का वजन है, परिवहन में आसान है, और एलसीडी मॉनिटर, क्रूज कंट्रोल और एबीएस ब्रेक जैसी सुविधाओं के साथ आता है जो सवारी को सुरक्षित और प्रबंधनीय बनाता है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

Yamaha RX 100 New Upcoming Look

New Yamaha RX 100 Design 100 एक बेसिक, नो-फ्रिल्स मोटरसाइकिल थी जो मामूली लेकिन आकर्षक लुक के साथ आई थी। एक सिंगल यूनिट फ्लैट सीट, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम फेंडर, एग्जॉस्ट और एक हेडलैंप केसिंग, ये सभी प्लेन रिंग के आकार की हेडलाइट्स की विशेषताएं हैं। यह एक क्रैश बार, साड़ी गार्ड और सामान वाहक सहित सहायक उपकरण के साथ आया था, और तीन रंगों में उपलब्ध था: लाल, नीला और चांदी।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Yamaha RX 100 New Upcoming Look Launch Date

Name of Company Yamaha Bike Name Yamaha RX-100 Article For Yamaha RX-100 Price in India 2023, Launch Date, Features, Full Specifications, Booking Online, Colours, Waiting Time, Reviews Category Automobile Official Website www.yamaha-motor-india.com

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप