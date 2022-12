वो कारण जिस वजह से भारत में Google बुरा फंसा, क्या देगा 2200 करोड़ का जुर्माना?

नई दिल्ली। टेक जायंट Google पर अक्टूबर में भारी जुर्माना लगाया गया था। ये जुर्माना कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने लगाया था। अब गूगल ने कहा है कि वो कंपनी पर लगे 2200 करोड़ रुपये से ज्यादा के जुर्माना के खिलाफ लेकर राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) में जाएगा।

आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में एक ही हफ्ते में गूगल पर दो-दो बार जुर्माना लगाया गया था। ये जुर्माना CCI ने भारत में एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस के लिए लगाया। कंपनी पर टोटल 2274 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। गूगल पर आरोप है इसने एंड्रॉयड स्पेस में अपनी टॉप पॉजिशन का गलत फायदा उठा कर कंपटीशन में अपने आपको काफी आगे रखा।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस के लिए पहले इस पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। फिर कंपनी पर इसी कारण से 936।44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यानी कंपनी पर टोटल 2274 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

क्यों लगा गूगल पर जुर्माना?

जैसा की ऊपर बताया गया है गूगल पर दो बार जुर्माना लगाया गया है। यहां बारी से बारी से आपको दोनों जुर्माने का कारण बता रहे हैं। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि इसने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपनी पॉजीशन का गलत फायदा उठाया।

CCI ने इस पर प्ले स्टोर पॉलिसी से रिलेटेड एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस के लिए फाइन लगाया है। गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी की वजह से मार्केट में रिलीज होने ऐप्स से गूगल को फायदा मिलता है।

गूगल पॉलिसी की वजह से ऐप डेवलपर केवल गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम यानी GPBS का ही ऑप्शन एंड्रॉयड ऐप पर खरीदारी के लिए यूजर्स को दे पाते हैं। डेवलपर के पास अल्टरनेटिव पेमेंट मैथड का ऑप्शन या डायरेक्ट लिंक नहीं होता है।

Case Nos. 07 of 2020, 14 of 2021 and 35 of 2021



CCI imposes a monetary penalty of ₹ 936.44 Crore on Google for anti-competitive practices in relation to its Play Store policies.

Read the full order here: https://t.co/GDR820ffYg

Press release: https://t.co/7HEPJeHVK3#Antitrust pic.twitter.com/TbTa6vbCXl