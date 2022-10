इस भारतीय का दिमाग Elon Musk के Twitter प्लान के पीछे? खुद बताया- मैं कर रहा हूं मस्क की मदद

नई दिल्ली। माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर (Twitter) की कमान अपने हाथ में लेते हुए भले ही एलन मस्क (Elon Musk) ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल का पत्ता साफ कर दिया हो, लेकिन अभी भी उन्हें कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण लेने के लिए एक भारतीय का ही सहारा लेना पड़ रहा है। जी हां, चेन्नई बेस्ड टेक्नोलॉजिस्ट और इन्वेस्टर श्रीराम कृष्णन (Sriram Krishnan) दुनिया के सबसे अमीर इंसान की मदद कर रहे हैं और इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है।

Tweet के जरिए श्रीराम ने कबूला

सोमवार को श्रीराम कृष्णन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दावा किया कि वे ट्विटर के कारोबार को चलाने में एलन मस्क की मदद कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अस्थाई तौर पर ट्विटर के लिए मस्क की मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'अब जैसा कि लोग जान चुके हैं, मैं ट्विटर में मैं एलन मस्क की अस्थाई तौर पर सहायता कर रहा हूं। मैं (और A16z) समझते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और दुनिया पर इसका बहुत प्रभाव हो सकता है और एलन मस्क ही ऐसा संभव कर सकते हैं।'

ट्विटर में पहले ये काम कर चुके श्रीराम

भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट श्रीराम कृष्णन कंज्यूमर स्टार्टअप ए16जेड (A16z) यानी Andreessen Horowitz कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। इसके अलावा श्रीराम बिट्स्की, होपिन और पॉलीवर्क के बोर्ड में काम करने के साथ ही ट्विटर (Twitter) पर कोर कंज्यूमर टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं। ट्विटर में उनके कंधों पर होम टाइमलाइन, नए यूजर्स के एक्सपीरियंस, सर्च, और ऑडिएंस ग्रोथ जैसी जिम्मेदारियां थीं।

Now that the word is out: I’m helping out @elonmusk with Twitter temporarily with some other great people.



I ( and a16z) believe this is a hugely important company and can have great impact on the world and Elon is the person to make it happen. pic.twitter.com/weGwEp8oga