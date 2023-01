Auto Expo में बड़ा धमाका करेगा TATA ! सफारी से लेकर अल्ट्रॉज तक... सब हो जाएंगे इलेक्ट्रिक

नई दिल्ली। Upcoming Electric Cars in Auto Expo 2023: इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है, इस बार के ऑटो एक्सपो में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खेप दुनिया के सामने पेश होने को तैयार है। इंडियन मार्केट में चारपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। अब कंपनी ऑटो एक्सपो में भी अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने की तैयारी कर रही है। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन ने सोशल मीडिया पर अपने आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का एक टीज़र भी जारी किया है, इस टीजर को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि, संभवत: कंपनी अपनी मौजूदा सफारी, हैरियर और अल्ट्रॉज जैसे मॉडलों के इलेक्ट्रिक वर्जन को पेश करेगी।

टाटा मोटर्स Auto Expo में अपने दो कॉन्सेप्ट मॉडलों Curvv और Avinya को भी दुनिया के सामने पेश करेगा। नए टीजर के मुताबिक कंपनी सफारी, हैरियर और प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रॉज के इलेक्ट्रिक वर्जन को पेश करेगी। ये सभी मौजूदा प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होंगे, लेकिन इनके इलेक्ट्रिक वर्जन में टाटा मोटर्स की ख़ास Ziptron तकनीक देखने को मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल नेक्सॉन, टिएगो और टिगोर इलेक्ट्रिक में देखने को मिलता है।

Tata Altroz EV

Altroz हैचबैक के इलेक्ट्रिक वर्जन को कंपनी ने साल 2019 में जेनेवा मोटर शो के दौरान पेश किया था। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि, इसका प्रोडक्शन रेडी मॉडल जल्द ही बाजार में आएगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये योजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, कंपनी इसके इलेक्ट्रिक मॉडल में थ्री-फेज PMSM इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करेगी, जो कि 30.2 kWh की क्षमता के बैटरी पैक से लैस होगा। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 129 PS की पावर और 245 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

ऐसा माना जा रहा है कि, Altroz EV सिंगल चार्ज में तकरीबन 312 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देगी और इसकी बैटरी को सामान्य 15 एम्पीयर के घरेलू सॉकेट से 8 से 9 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। हालांकि अभी टाटा मोटर्स ने इस कार के डिटेल और स्पेसिफिकेशन इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

Tata Curvv और Avinya

इन दोनों कॉन्सेप्ट को हाल ही में पेश किया गया था, जिसमें कर्व ब्रांड के सेकेंड जेनरेशन EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड कूपे कार है। वहीं Avinya थर्ड जेनरेशन ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। बताया जा रहा है कि, थर्ड जेनरेशन में एडवांस ड्रावर असिस्टेंस सिस्टम के साथ बेहतर बैटरी पैक को शामिल किया जाएगा, जो कि कार को महज 30 मिनट में इतनी पावर देगा कि वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देगी।

We’re all set to unveil the future of India’s mobility at the Auto Expo 2023. Are you ready? 😎



Stay tuned. 11th January, 2023.#AutoExpo2023 #MovingIndia #EvolveToElectric pic.twitter.com/yJzopVGisB