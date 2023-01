डिजिटल इंडिया में मेरी कंपनी सारी ताकत झोंक देगी... पीएम मोदी से माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन सत्या नडेला ने मिलकर किया बड़ा वादा

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया है कि उनकी कंपनी डिजिटल इंडिया को मजबूती देने में भरपूर मदद करेगी। नडेला ने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में नडेला ने वादा किया कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने में कंपनी भारत सरकार की मदद करेगी। नडेला भारत के चार दिन के दौरे पर आए हुए हैं। नडेला ने हमारे सहयोगी अखबार द इकनॉमिक टाइम्स (ET) से बातचीत में भारत में डिजिटल सेक्टर के विकास की रफ्तार पर हैरानी जातते हुए कहा कि ऐसी प्रगति दुनिया के किसी और देश में नहीं हो रही है।

डिजिटल इंडिया में पूरा दम लगाएगी माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारी नडेला ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को गहरी समझ विकसित करने वाली बताया। उन्होंने डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के जरिए टिकाऊ एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि पर सरकार के जोर की सराहना भी की। नडेला ने ट्वीट किया, 'डिजिटल रूपांतरण के जरिये टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वृद्धि पर सरकार द्वारा गहराई से ध्यान देना प्रेरणादायी है। हम डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने और दुनिया का मार्गदर्शक बनाने में भारत की मदद को उत्सुक हैं।' उन्होंने लिखा, 'गहरी समझ विकसित करने वाली मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार।'

Thank you @narendramodi for an insightful meeting. It’s inspiring to see the government’s deep focus on sustainable and inclusive economic growth led by digital transformation and we’re looking forward to helping India realize the Digital India vision and be a light for the world pic.twitter.com/xTDN9E9VdK