Free Netflix, Amazon Prime, Hotstar: Airtel ग्राहक फ्री देख पाएंगे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ऐमजॉन प्राइम, जानें तरीका

नई दिल्ली। Airtel देश की चुनिंदा टेलिकॉम कंपनियों में से एक है जिसके पास कई ऐसे प्लान हैं, जिनमें वीडियो स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म जैसे Disney+Hotstar, Netflix और Amazon Prime का फ्री एक्सेस मिलता है। अगर आप एक ऐसे प्लान को लेने की सोच रहे हैं जिसमें इन OTT का एक्सेस भी मिलता हो तो हम आपको बता रहे हैं पूरी लिस्ट…

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

Airtel Prepaid plans

एयरटेल के प्रीपेड प्लान की बात करें तो कंपनी के पास कई सारे ऐसे प्रीपेड प्लान हैं जिनमें Disney+Hotstar और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। कुछ प्लान तीन महीने जबकि कुछ एक साल की फ्री हॉटस्टार मेंबरशिप के साथ आते हैं।

एयरटेल के सबसे पॉप्युलर प्रीपेड प्लान की कीमत 399 रुपये है। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन और इसमें 2.5 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 एसएमएस हर दिन ऑफर किए जाते हैं।

वहीं 599 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में 3 जीबी डेली डेटा मिलता है। एयरटेल का यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 एसएमएस हर दिन और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

यह खबर भी पढ़ें: भूल से महिला के खाते में पहुंचे 70 लाख डॉलर और फिर...

Airtel Postpaid plans

पोस्टपेड प्लान की बात करें तो एयरटेल के पास चार ऐसे प्लान हैं जिनमें OTT प्लैटफॉर्म का एक्सेस फ्री मिलता है। 499 रुपये वाले प्लान में 75 जीबी डेटा हर महीने ऑफर किया जाता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल, 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। एयरटेल का यह प्लान एक साल के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार और 6 महीने के लिए ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप मुफ्त ऑफर करता है।

1199 रुपये वाले एयरटेल पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों को तीन ऐड-ऑन कनेक्शन मिलते हैं। इस प्लान में 150GB डेटा हर महीने और 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। एयरटेल ग्राहकों को इस प्लान में एक महीने के लिए नेटफ्लिक्स बेसिक, 6 महीने के लिए ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप और एक साल के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अगर आप नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड या प्रीमियम प्लान पर स्विच करना चाहते हैं तो 300 से 450 रुपये हर महीने अतिरिक्त पे कर सकते हैं।

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

बात करें 1499 रुपये वाले प्लैटिनम एयरटेल प्लान की तो इसमें चार ऐड-ऑन रेगुलर वॉइस कनेक्शन मिलते हैं। इस प्लान में 200 जीबी डेटा हर महीने ऑफर किया जाता है। इसके अलावा 100 एसएमए हर दिन मिलते हैं। ग्राहकों को इस प्लान में नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन और 6 महीने के लिए ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप मुफ्त मिलती है। एक साल का Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में फ्री ऑफर किया जाता है। अगर आप Netflix Premium प्लान चाहते हैं तो 150 रुपये देकर इसे अपग्रेड कर सकते हैं।

बता दें कि एयरटेल यूजर को छह महीने की ऐमजॉन प्राइम और एक साल की डिज्नी+ हॉटस्टार मेंबरशिप, लाइफटाइम में सिर्फ 1 बार फ्री मिलती है। इसका मतलब है कि इस अवधि के लिए सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करने के बाद भी प्लान लेने के बावजूद यूजर को ये फायदे नहीं मिलेंगे।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

How to claim Disney+Hotstar mobile subscription

एयरटेल डिज्नी+ हॉटस्टार ऑफर का फायदा एयरटेल के पोस्टपेड व प्रीपेड प्लान में मिलता है। यानी एयरटेल रिचार्ज प्लान को लेने के बाद यूजर को ऑटोमैटिकली हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है।

सब्सक्रिप्शन ऐक्टिवेट करने के लिए यूजर को एयरटेल की वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपने एयरटेल फोन नंबर को एंटर करना होगा। इसके बाद यूजर के फोन नंबर पर OTP आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

How to activate Amazon Prime membership

अगर आप एक एयरटेल यूजर हैं तो ऐमजॉन प्राइम मेंबरशिप को फ्री क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए फोन में Airtel Thanks ऐप होना जरूरी है।

Airtel Thanks में जाएं और एयरटेल नंबर एंटर करके लॉगइन करें। इसके बाद आप ऐप के Rewards Section में Amazon Prime Video वाउचर देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ऐमजॉन पर साइन इन किया है तो आप उसी यूजर आईडी, पासवर्ड के साथ लॉगइन कर सकते हैं या फिर नया भी क्रिएट कर सकते हैं।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

How to activate Netflix

ऐमजॉन प्राइम की तरह ही नेटफ्लिक्स को भी Airtel Thanks ऐप के जरिए ऐक्टिवेट किया जा सकता है।

एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर लॉगइन करें और फिर ‘Discover Airtel Thanks Benefit’ पर टैप करें। यह ऑप्शन आपको पेज पर सबसे ऊपर दिखेगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और फिर ‘Enjoy your rewards’ पर क्लिक करें। यहां आप नेटफ्लिक्स का ऑप्शन देख सकते हैं। अब Click बटन पर टैप करें और नेटफ्लिक्स का एक्सेस पाने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

इसके अलावा यूजर अपने नेटफ्लिक्स प्लान को SMS के जरिए भी ऐक्टिवेट कर सकते हैं। अपने नंबर को रिचार्ज करने के बाद यूजर को एक ऐक्टिवेशन लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया जा सकता है।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप