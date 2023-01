Elon Musk अब बने Mr. Tweet, अपना नाम चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही कंपनी के प्लेटफॉर्म पर

नई दिल्ली। Elon Musk-Twitter: दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने जबसे माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदा है, तबसे इसके नियम-कानून बदलने के साथ-साथ वो अपना नाम भी कई बार बदल चुके हैं। जब उन्होंने ट्विटर को ऑफिशियली टेकओवर किया था, तब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अपने हैंडल का नाम Elon Musk से बदलकर Chief Twit रख लिया था और अब वो Mr. Tweet हैं। दरअसल, मस्क ने ट्विटर पर अपना डिस्प्ले नेम चेंज किया है, लेकिन मजेदार बात ये है कि अब ट्विटर उन्हें अपना नाम फिर से चेंज नहीं करने दे रहा है। हालांकि, मस्क ने अपना नाम तंज कसते हुए Mr. Tweet किया है। दरअसल Elon Musk पर मुकदमा करने वाले शेयरहोल्डर्स के एक ग्रुप के वकील ने कुछ दिन पहले मस्क की गवाही में तनावपूर्ण क्षण के दौरान गलती से उन्हें "मिस्टर ट्वीट" कह दिया था, जिसकी ओर इशारा करते हुए मस्क ने अपना नाम बदला है।

Mr. Tweet बने Elon Musk, किया ये ट्वीट

मस्क ने 26 जनवरी को एक ट्वीट में कहा कि "मैंने अपना नाम Mr. Tweet किया था, अब ट्विटर मुझे इसे वापस बदलने नहीं दे रहा।" उनके इस ट्वीट को 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। बहुत से यूजर्स ने इसका खूब मजा लिया। साथ ही ये भी शिगूफे छोड़े कि अगर वो ट्विटर के मालिक होते या फिर वो कंपनी में किसी को जानते तो शायद उनको मदद मिल जाती।

ट्विटर यूजर्स ने लिए मजे

एक यूजर ने कहा कि मस्क को ट्विटर को खरीद लेना चाहिए, ताकि वो अपना नाम बदल सकें। एक ने कहा कि उन्हें इसे लेकर एलन मस्क से शिकायत करनी चाहिए। एक ने जोक मारा कि अगर वो मैनेजेमेंट में किसी को जानते तो उनका काम हो जाता।

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣