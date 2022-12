बड़ा फैसला GST काउसिंल मीटिंग में, हर नियम का उल्लंघन आपराधिक नहीं, जानें पान-गुटखा पर क्या आया फैसला

नई दिल्ली। GST Council Meeting Updates: 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर आज यानी शनिवार को जीएसटी 48वीं मीटिंग वर्चुअली आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि नियमों के उल्लंघन में अब हर एक मामला आपराधिक नहीं है। वित्त विधेयक के जरिए जीसएटी कानून में बदलाव का भी प्लान है। वहीं, आज ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉस रेसिंग को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से की गई सिफारिशों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें, बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया।

रेवन्यु सेकरेट्री ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी सहमित जताई है। वहीं, प्रॉसिक्यूशन शुरू करने की सीमा दोगुना होकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी थी।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the 48th meeting of the GST Council via virtual mode, in Delhi pic.twitter.com/4G8onooJ0y



यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

जीएसटी काउंसिल के फैसले

1- जीएसटी काउंसिल में दालों के छिलके पर टैक्स की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का फैसला हुआ है।

2- जीएसटी काउंसिल की बैठक में तंबाकू एवं गुटखा पर कराधान (टैक्सेसन) के मुद्दे पर समय के अभाव में चर्चा नहीं हो पाई है।

Tax rate on husk of pulses reduced to nil from 5 per cent, says Revenue Secretary after GST Council meeting