जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है BMW CE 04 Electric Scooter, जानें फीचर्स और रेंज

नई दिल्ली। पहले से CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर अमेरिका समेत चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा है। पहली बार साल 2020 में बीएमडब्ल्यू CE 04 Electric Scooter कॉन्सेप्ट अवतार में शोकेस किया गया था। इसके बाद प्रोडक्शन-रेडी वर्जन में इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था। ये अवतार ज्यादातर स्टाइल और पर्ट्स कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर है। ऐसा ही कुछ आगामी CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखा जा सकता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

BMW CE 04 Electric Scooter Speed

सबसे पहले बात करते हैं BMW CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पीड की तो ये केवल 2.6 सेकंड में 0 से 50 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड दे सकती है। इसे लेकर कंपनी की ओर से ऐसा दावा किया गया है। टॉप स्पीड के मामले में ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। इस ई-स्कूटर (E-Scooter) में रियर व्हील्स और बैटरी के बीच में परमानेंट मैग्नेट मोटर दी गई है। इसका काम 42 bhp का अधिकतम पावर देना है। ये 62 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

BMW CE 04 Electric Scooter Features

आगामी BMW के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कई टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलेंगे। स्मार्टफोन को कनेक्ट करने से लेकर इंटीग्रेटेड मैप्स और राइड मोड होंगे। इसमें आपको 10.25 इंच का HD TFT डिस्प्ले भी मिलेगा, जिसमें आप मैप्स और राइड मोड को देख सकेंगे। इसमें राइडिंग ड्यूटी और नेविगेशन के बीच स्प्लिट फंक्शन भी उपलब्ध होंगे।

Get ready to witness the mascot of a new era - the era of a silent revolution, only at the biggest BMW motoring extravaganza. Visit the link to book your tickets now: https://t.co/7C7vVANt06



Date: December 10-11, 2022.

Venue: Delhi. pic.twitter.com/AGjfRwG4pL